Natalija Milovanović, pesnica: Človek je v odnosu do narave nasilnež

Pesnica in prevajalka Natalija Milovanović se je rodila v Srbiji, odraščala v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji, zdaj pa živi v Avstriji, kjer je končala študij prevajalstva na graški univerzi. Na ustvarjalno pot je stopila že pred nekaj leti z objavami za slovenske, pa tudi mednarodne revije in natečaje. V soavtorstvu s Tanjo Božić je leta 2019 zasnovala chapbook performativnega pesniškega dvogovora Udomačevanje domačih živali/Pripitomljavanje domaćih životinja. Zvočni posnetek performansa je nastal v sodelovanju z Radiem Študent. Pred kratkim je za pesniški prvenec Samoumevno (Center za slovensko književnost, 2021) prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma.