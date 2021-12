Nogometaši v prvi slovenski ligi bodo s tekmami 19. kroga začeli drugo polovico tekmovanja. Do zimskega premora sta predvidena še dva kroga, vendar je nekaj negotovosti, ali bodo vse tekme zaradi vremena in slabih igrišč sploh odigrane. Vodilni Koper je po vseh statističnih kazalnikih favorit na gostovanju v Kidričevem: poka od samozavesti po nizu treh zmag, najboljši strelec lige z 11 zadetki Maks Barišić igra v življenjski formi, na gostovanjih je najuspešnejša ekipa z 20 osvojenimi točkami. A trener Zoran Zeljković je previden, saj je na dveh tekmah v letošnji sezoni proti četi Oskarja Drobneta osvojil le točko. Enak izkupiček kot Koper proti Aluminiju ima tudi Mura v letošnjih dvobojih z razglašenim Taborom. Razmerja so se medtem spremenila, saj je Mura prav ob koncu sezone v vrhunski formi ter melje tekmece. Idilo v taboru državnih prvakov malo načenjajo le govorice, da se za trenerja Anteja Šimundžo, ki je največji zvezdnik kluba, zanima Ludogorec iz Bolgarije. Med igralci sta na izhodnih vratih Žan Karničnik in Tomi Horvat, ki sta se uveljavila potem, ko v Mariboru nista dobila priložnosti.

Štajerski derbi s Celjem je bil za Maribor vedno hud zalogaj. Mariborski niz petih zaporednih zmag se je končal proti Muri, ki je znova razgalila, da vijoličasti ne znajo igrati derbijev. Tudi Celjani so v krizi po dveh porazih zapored, sedmo mesto s 15 točkami zaostanka za prvim mestom je manj od pričakovanj glede na to, da so za nakupe igralcev poleti porabili milijon evrov. Ruski vlagatelji so vse bolj nezadovoljni, saj se mladi upi ne razvijajo tako, da bi bili zreli za prodajo z visokimi zaslužki.

Vdor koronavirusa v slačilnico Olimpije, kjer je bilo pozitivnih 18, razkriva vse slabosti in kaos v klubu, čeprav ga že poldrugi mesec vodijo nemški vlagatelji z operativci iz Hrvaške. Tudi ko je bil Dino Skender v prvem mandatu trener Olimpije, so se lani poleti pojavile okužbe s covidom-19, zato je klub tekmovanje začel pozneje. Šele derbi Ljubljanske kotline z Domžalami bo razkril, v kakšen fizičnem, psihičnem, taktičnem in tehničnem stanju je igralska zasedba Olimpije, potem ko so bili v karanteni in so se na treninge vrnili šele na začetku tega tedna. Okužbe, ki so najbolj načele Tomislava Tomića, bodo za trenerja Dina Skenderja in športnega direktorja Mladena Rudonjo priročen izgovor za morebitne neuspehe na zadnjih treh tekmah sezone v gosteh z Domžalami (jutri), Celjem (sreda) in Radomljami (prihodnja sobota). Vsak neuspeh bi Olimpijo še bolj oddaljil od boja za naslov prvaka. V Domžalah bolj kot podatek, da je ekipa že šest tekem neporažena (štiri zmage, dva remija), pozornost vzbuja napoved športnega direktorja Mateja Oražma, da bi kandidiral za župana občine. Tekma med Bravom in Radomljami je odvisna od tega, v kakšnem stanju bo zelenica v Šiški. Zaščititi so jo skušali tudi tako, da so jo prekrili s ponjavo.

Pari 19. kroga, danes ob 15. uri: Aluminij – Koper, ob 17. uri: Mura – Tabor, ob 20.15: Celje – Maribor, jutri ob 13. uri: Bravo – Radomlje, ob 17. uri: Domžale – Olimpija.