Da jim je bila poleg narave letos naklonjena tudi vlada, je potrdil lastnik smučišča Janez Janša, ki je v družbi ambasadorjev Krvavca Jureta Koširja in igralca Jerneja Kuntnerja naredil prve zavoje na smučišču. »Zaradi suhega snega nam žal ni uspelo pripraviti za Krvavec značilnih 'rebrc' na progi, kljub vsemu pa je smuka fantastična,« je dejal Janša. Letos jim je vlada prisluhnila prej in postavila jasne pogoje obratovanja. Tako je treba v zaprtih žičniških kabinah uporabljati maske FFP2, na PCT pa smo se po besedah Janše že navadili. Da je proga lahko dobro pripravljena – tudi zaradi mešanja naravnega in kompaktnega snega – je potrdil tudi vodja krvavškega smučišča Aleš Rebernik, ki se je pohvalil z dober meter debelo snežno odejo. »Približno 70.000 kubičnih metrov tehničnega snega smo zmešali z naravnim snegom, postopoma do konca božiča pa bomo odprli še vse proge in žičniške naprave,« je povedal Rebernik in omenil, da bosta ta konec tedna obratovali le štirisedežnica Tiha dolina in šestsedežnica Vrh Krvavca. Naslednji konec tedna bodo odprli še dvosedežnici Njivice 1 in 2 ter Zvoh. Poleg Krvavca so danes žičnice pognali tudi na Rogli, Kopah in Voglu, danes pa smučarje pričakujejo še v Kranjski Gori, na Golteh in Kaninu,