Pevka Rihanna je narodna herojinja

Rihanna je narodna herojinja. In to uradno. Z naslovom narodne herojinje jo je počastil rodni Barbados, ki je minuli mesec postal republika. Barbados je namreč po skoraj 400 letih, odkar so na tla tega otoka prvič stopili Britanci, tudi uradno prekinil vezi z britansko monarhijo, javnost pa je to z velikim veseljem podprla. Častni naziv herojinje je pevki, ki se je dogodka udeležila tudi osebno, podelila premierka Mia Mottley med predsedniško inavguracijo. »V imenu našega hvaležnega naroda in še bolj ponosnih ljudi vam, ambasadorka Robyn Rihanna Fenty, poklanjamo naslov narodne herojinje Barbadosa,« je izjavila premierka in se navezala na enega od Rihanninih največjih glasbenih hitov Diamonds: »Svetite še naprej kot diamant in prinašajte čast svojemu narodu s svojimi deli, dejanji, kamor koli boste šli.«