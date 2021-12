»Močna izkušnja je močan odvod dobila v prav tako močni literaturi. Izkušnja moževe nenadne smrti v žen(sk)i izzove neverjetno bolečino, telesno in duhovno pogrešanje, ki človeka prežame do obisti, spodkoplje njegovo eksistenco, izzove občutke tesnobe, nemoči, a tudi srda in nekakšne norosti, preizpraševanja in samoanalize, da bi se pred razdiralnimi učinki duševnega pretresa slednjič lahko (re)konstruirala in na novo (iz)našla,« so o knjigi zapisali organizatorji sejma.

Preberite intervju z nagrajeno avtorico: Erica Johnson Debeljak, prevajalka, publicistka in pisateljica: »Všeč so mi vse moje vdove«

Erica Johnson Debeljak se je po moževi smrti v knjigi osredotočila na lik vdove skozi zgodovino. Na pogovoru v okviru SKS je povedala, da je vdova znan lik, sama pa je na novo vlogo gledala z vidika patriarhalne družbe: če je bila prej žena, je naenkrat postala vdova. Občutek je bil nenavaden, v vsakem primeru pa se ji zdi položaj vdove nižji od položaja žene. Samske ženske so namreč po oceni pisateljice v patriarhalni družbi na slabšem, najsi gre za vdovo, ločenko ali žensko, ki se ne poroči.

Kot vdova se je soočila tudi s tem, da so jo zapustili najbližji prijatelji, za kar je kasneje skozi odzive bralcev ugotovila, da ni nič nenavadnega. Da je spregovorila o moževi smrti in novi vlogi skozi knjigo, je sicer dojemala tudi kot proces prebolevanja. Smrt se ji namreč v zahodni družbi zdi tabuizirana, saj ljudje ne umirajo več doma in tako nimajo več stika z njo. Da nekdo spregovori o tem, četudi skozi literaturo, se ji zato zdi prednost za družbo.