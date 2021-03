Erica Johnson Debeljak, prevajalka, publicistka in pisateljica: »Všeč so mi vse moje vdove«

Prevajalka, publicistka, kolumnistka in pisateljica Erica Johnson Debeljak že skoraj trideset let živi v Sloveniji. Rodila se je v San Franciscu, nato se je preselila v New York, kjer je na Manhattnu delala kot finančna analitičarka v Banque National de Paris, dokler ni nekega dne v New Yorku spoznala slovenskega pesnika in profesorja Aleša Debeljaka. On je bil povod, da se je leta 1993 preselila v Ljubljano, da sta tu ustvarila družino, da se je iz finančnice prelevila v pisateljico, »kar sicer v Ameriki ni nič posebnega, ljudje tudi večkrat zamenjajo svoj poklic«, ter da je zdaj, pet let po njegovi smrti, pri Mladinski knjigi izdala izjemno knjigo Devica, kraljica, vdova, prasica. V mesecu dni je knjiga doživela že drugi ponatis.