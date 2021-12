Bo letos prišel Božiček?

V tem tednu se vse vrti okoli omikrona in Feda. Potem ko so minuli teden potrdili novo različico koronavirusa in so tečaji precej izgubili, je v ponedeljek zaradi optimizma, da nova različica ni tako nevarna, sledil odboj. Že v torek so po komentarjih predsednika uprave Moderne, da obstoječa cepiva proti omikronu niso učinkovita, ponovno sledile izgube. Tudi v sredo so po začetnem lepem plusu po potrditvi prvega primera okužbe z omikronom v ZDA borzni indeksi spremenili smer in končali debelo v minusu. Svoje je ta teden dodal še Fed. Če so trgi mogoče najprej računali, da bi zaradi nove različice koronavirusa prišlo do upočasnitve zaostrovanja denarne politike, je to možnost ovrgel predsednik Feda Jerome Powell. Powell, ki so ga prejšnji teden potrdili za nov štiriletni mandat na čelu Feda, je izjavil, da je prišel čas, ko lahko upokojimo besedi prehodno in začasno pred inflacijo. Povišana inflacija po mnenju Feda torej ni več le začasna in prehodna. Gospodarstvo je po mnenju Feda dovolj močno, da ne potrebuje več nujno podpore. Fed se tako lahko osredotoči na boj z inflacijo. Na decembrskem zasedanju Feda bodo že odločali o pospešitvi prenehanja odkupovanja obveznic, s katerim so komaj začeli. Powell je sicer poudaril, da to ne pomeni, da bodo kmalu sledili dvigi obrestne mere, a trg trenutno računa na najmanj dva dviga za 0,25 odstotne točke v prihodnjem letu. December, ki je običajno miren in dober borzni mesec, je letos bolj nepredvidljiv. V prihodnjih tednih lahko zaradi vseh negotovosti računamo na nadaljnjo višjo volatilnost na trgih. Če bodo podatki pozitivni, pa se na borzah še vedno lahko oglasi Božiček.