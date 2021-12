»Konec letošnjega leta se Telekomu Slovenije izteka petletna pogodba o sodelovanju pri nakupu električne energije, zato smo se, ob upoštevanju sprememb na trgu električne energije in doseženem približno dveodstotnem tržnem deležu, z namenom racionalizacije poslovanja ter nadaljnjega osredotočanja na razvoj najsodobnejših IKT-storitev in rešitev odločili, da elektrike ne bomo več tržili,« so danes sporočili iz Telekoma Slovenije.

Družba je v ponedeljek sporočila, da bo s 1. januarjem 2022 prenehala dobavljati električno energijo končnim uporabnikom. Ti morajo za novega dobavitelja poskrbeti sami, časa za sklenitev pogodbe pa imajo le mesec dni. Brez sklenjene nove pogodbe bodo januarja prešli na sistem zasilne oskrbe, kjer pa so cene višje.

Za uporabnike iskali različne možnosti za optimalno rešitev, tudi pri Gen-i

Danes so v Telekomu Slovenije pojasnili, da so še pred obvestilom, da opuščajo dobavo elektrike, za uporabnike iskali različne možnosti za optimalno rešitev. Ena je bila tudi prevzem odjemalcev elektrike Telekoma Slovenije s strani drugega ponudnika. »To smo ponudili tudi družbi Gen-I, pogovori so potekali od avgusta dalje, a do dogovora ni prišlo,« so zatrdili v družbi, potem ko je Gen-I v sredo obsodila po njihovem nepošteno poslovno prakso Telekoma.

»Prenehanje dobave električne energije na naročniška razmerja za mobilne, fiksne in ostale komunikacijske storitve nima in ne bo imelo nobenega vpliva, uporabniki bodo še naprej imeli vse ugodnosti, ki so bile vezane na celovito zaokroženo ponudbo z elektriko, za pomoč pri menjavi dobavitelja elektrike pa smo jim na voljo na brezplačni številki 080 8000 in info@telekom.si,«so še navedli v družbi.

Gen-I, ki ima največji, 29,1-odstotni tržni delež pri gospodinjskem odjemu elektrike, je sicer v sredo sporočil, da je pripravljen poskrbeti za vse gospodinjske odjemalce, ki jim bo Telekom Slovenije z januarjem prenehal dobavljati elektriko. Napovedal je, da jim bo ponudil enake cene dobave elektrike, kot jih zagotavljajo svojim odjemalcem.

Da sprejema nove stranke, je v sredo sporočil tudi Petrol (10,9-odstotni tržni delež pri gospodinjskem odjemu), ki je z decembrom sicer zvišal cene. Novim strankam je ponudil tudi pet odstotkov popusta na novi cenik za 12 mesecev za nakup električne energije in 40 evrov na lojalnostni kartici Petrola.

Vse, ki so se znašli pred odpovedjo prodajne pogodbe s strani dobavitelje, pa so danes k sklenitvi pogodbe povabili tudi v podjetju Energija plus, ki je imel v prvem letošnjem polletju 12,7-odstoten tržni delež pri gospodinjskem odjemu elektrike.