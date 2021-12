Okrožna tožilka Karen McDonald ni razkrila motiva za strelski napad v mestu Oxford Township nedaleč od Detroita, med katerim je bilo ranjenih še osem oseb, vendar je zatrdila, da je šlo za naklepno premišljeno dejanje. Mladoletni Ethan Crumbley je namreč noč pred napadom posnel video, v katerem je napovedal ubijanje.

Njegova starša sta imela le nekaj ur pred napadom sestanek s šolskimi uradniki na temo obnašanja njunega sina, vendar za zdaj ni jasno, o čem natančno so govorili.

Nekaj ur zatem je Crumbley vstopil v toaletne prostore z nahrbtnikom in prišel ven s polavtomatsko pištolo, ki jo je pred tednom dni kupil njegov oče. Odšel je po hodniku in streljal na vse strani.

Ubil je 16-letnega Tata Myreja, 14-letno Hano St. Juliana, 17-letno Madisyn Baldwin in 17-letnega Justina Shillinga ter ranil druge. Pomočnik tožilke Marc Keast je na sodnem zaslišanju dejal, da je mladoletnik prinesel v šolo pištolo z namenom, da ubije kar največ sošolcev.

Keast je sodišče prepričal, da je Crumbleyju zavrnilo varščino in ga je iz ustanove za mladoletnike preselilo v zapor za odrasle. Obtožili so ga kot odraslo osebo in obtožnica obsega več kot 20 točk.

Njegova starša sta zagovornika pravice do orožja in mama je pred leti celo pisala pismo tedanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, v katerem se mu je zahvalila, da podpira pravico do orožja. Sedaj ji skupaj z možem grozi obtožnica, ker nista zavarovala orožja pred sinom.

V ZDA je bilo letos že 31 množičnih strelskih napadov, v katerih je bilo uporabljenih 28 kosov strelnega orožja.