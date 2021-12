Za vse obiskovalce so v Cityparku decembra pripravili še eno novost. Da med nakupovanjem ne bodo hiteli, bo nakupovalno središče ob vikendih obratovalo po podaljšanem delovnem času. Nakupe bodo obiskovalci po novem lahko opravili vsak petek in soboto do 22. ure, vse do 18. decembra. Darila za svoje najdražje bodo lahko kupili v kar 120 trgovinah, po nakupovanju pa se bodo lahko okrepčali v restavracijah in lokalih.

Citypark je že v popolnem prazničnem duhu – poleg čudovite okrasitve nakupovalnega središča so za obiskovalce pripravili ogromno zanimivosti. Dneve do božiča bodo gostje lahko odštevali z XXL adventnim koledarjem, ki je postavljen pred trgovino Interspar in vsak dan poskrbi za bogate nagrade, v zimsko pravljico pa jih bo popeljal božično–novoletni sejem z veliko izbiro izdelkov slovenskih proizvajalcev.