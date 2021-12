Strokovnjaki in strokovnjakinje s področja prava, ki delujejo v Pravni mreži za varstvo demokracije so poslanskim skupinam poslali novelo zakona o nalezljivih boleznih. Njihova različica odpravlja ustavnopravna neskladja. Ustavno sodišče je namreč že dvakrat ugotovilo, da so nekatere določbe dosedanjega zakona v neskladju z ustavo, saj vladi dajejo preveč pooblastil pri omejevanju temeljnih svoboščin in ne vsebujejo varovalk, ki bi vladi preprečevale neutemeljene in samovoljne posege v človekove pravice.

