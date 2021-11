Renault koleos in renault kadjar: Večje je praviloma tudi boljše

Pri nakupu avtomobila se ljudje znajdejo pred različnimi dilemami, glede na to, kakšni avtomobili se prodajajo, pa je v zadnjem času očitno še najmanjša tista, kakšne karoserijske oblike naj bo. Praktično vsak drugi se namreč po novem že odloči za športnega terenca in delež naj bi se v prihodnje le še večal. V bistvu je ponudba športnih terencev dandanes tako pisana, kot je bila, brez pretiravanja, še pred kakšnima dvema desetletjema ponudba vseh avtomobilov sploh. Kar pomeni, da je dilema, kljub temu da se na primer odločimo za SUV, še naprej zelo velika. Celo vrsto jih tako ponuja vsaka znamka posebej. Tudi Renault, izpod strehe katerega smo pred časom na test dobili po velikosti prvega in drugega največjega, koleosa in kadjarja. Za nameček oba z enakim motorjem, 1,3-litrskim bencinskim s 116 kilovati (160 konji) moči, enakim menjalnikom (7-stopenjskim samodejnim) in najvišjo možno stopnjo opreme – prvega s tako imenovanim paketom initiale paris in drugega v prav posebni različici black edition. Vzporedni test se je torej ponujal kar sam od sebe…