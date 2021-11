Bil je najbolj cenjen in vpliven skladatelj in tekstopisec glasbenega gledališča zadnje polovice 20. stoletja ter gonilna sila nekaterih najbolj priljubljenih predstav na Broadwayu. Kot je zapisal New York Times, je postavil umetniške standarde za ameriški odrski muzikal.

Znan je bil tudi po muzikalih Merrily We Roll Along, Company in Into the Woods.

Po oceni britanskega gledališkega producenta Camerona Mackintosha, ki je v New Yorku po njem poimenoval gledališče, je teater izgubil enega največjih genijev, svet pa enega največjih in najbolj izvirnih avtorjev.

Režiserka muzikala Company Marianne Elliott pa je na twitterju zapisala, da so izgubili »Shakespeara glasbenega gledališča«. Za francosko tiskovno agencijo AFP je pojasnila, zakaj je bil Sondheim tako dober: »Nikoli ni napisal note in nikoli ni napisal besede, ki v psihološkem smislu ne bi nekaj pomenili.«

»Ves njegov pomen je v melodiji pesmi in tudi v besedilu, ki ga pojejo. Zato je kot Shakespeare, ker lahko slediš ritmu tega, kar slišiš, in instinktivno čutiš, da ti nekaj pripoveduje o liku,« je dodala režiserka.

Sondheim se je rodil 22. marca 1930 v New Yorku. Že od malih nog se je ukvarjal z glasbenim gledališčem, čeprav sta oba starša delala v modni industriji. Klavir je začel igrati pri sedmih letih in bil družinski prijatelj z Oscarjem Hammersteinom II, polovico slavnega glasbenega dua Rodgers in Hammerstein.