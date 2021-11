Sedem dokazov plemenske ureditve

V zadnjem času se je razbohotilo primerjanje Slovenije z različnimi sistemi, združbami ali časovnimi obdobji. Bili smo že vse. Včasih Švica, nemško-francoski vlak in svetilnik Evrope, zdaj pa se omenjajo samo še mafijske združbe, razni avtokratski in diktatorski sistemi, zlajnani komunizem in trideseta leta v Nemčiji. Eni nas celo postavljajo v stalinizem ali obdobje Miloševićevih mitingov resnice. Skupno vsem primerjavam je le to, da so vse grozne, negativne in pesimistične. Nobenega optimizma, nobene duhovitosti in nobene luči na koncu hodnika.