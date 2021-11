Tudi letos je bilo za tekmovanje seniork prijavljenih več sto kandidatk, število pa so nato zmanjšali na deset finalistk med 79. in 90. letom starosti. Vse finalistke so za tekmovanje pred žirijo stilistke nališpale in jim uredile nove frizure. Žiranti so se slednjič odločili, da letošnji naslov podelijo Steinfeldovi, ki je leta 1948 imigrirala v Izrael in si v novoustanovljeni državi spet sestavljala življenje po grozotah, prestanih v Evropi. Rodila se je leta 1935 v romunskem Iasiju, kjer je odraščala s starši in brati, pri šestih letih pa je preživela množične aretacije in umore Judov v Romuniji. Po prihodu v Izrael si je ustvarila družino in je danes ponosna babica ter prababica s sedmimi vnuki in dvema pravnukoma. S svojega doma v Haifi vsak teden obiskuje tudi druge preživele v holokavstu in jim nudi podporo. Zmaga na tem tekmovanju za Steinfeldovo pomeni osebno zmago nad nacisti. Lepotno tekmovanje preživelih v holokavstu v Izraelu sicer ni sprejeto z vsesplošnim odobravanjem. Mnogi ga kritizirajo kot absurdno početje, ki smeši preživele v holokavstu. Medtem ko organizatorji tekmovanja pravijo, da želijo z njim prinesti veselje preživelim junakinjam holokavsta in jim povrniti delček ukradenega otroštva, v drugih organizacijah, ki skrbijo za preživele, menijo, da ne bi smeli imeti tako grotesknih tekmovanj, saj da se z njimi ne izkazuje spoštovanja do preživelih. V Izraelu ta čas še živi okoli 170.000 ljudi, ki so preživeli holokavst, njihova povprečna starost pa je 85 let.