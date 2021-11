Tako smo onidan v Dnevniku v članku o zgodovini te vile napisali: »Zatem je tam domovala judovska trgovska družina Ebenspanger, med vojno so jo zasedli okupatorji, po vojni pa je v njej nekaj časa živel politični funkcionar Boris Kidrič in za njim minister za znanost in kulturo Boris Ziherl. V pisateljske roke je vila na Tomšičevi prišla leta 1957, ko je svoj domicil v njej dobilo Društvo slovenskih pisateljev.« Je torej tudi ta vila prešla iz judovskih rok v roke socialistične oblasti? In kdaj bo Janša začel tvitati tudi o tem?