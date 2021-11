Letošnje predsedniške volitve v Čilu zaznamuje negotovost, pri čemer presenečenja niso izključena. Sklicane so dve leti po izbruhu socialnih nemirov, ki so precej spremenili politična razmerja, sredi razprave v ustavodajni skupščini o novi ustavi ter štiri dni po tem, ko je senat zavrnil ustavno obtožbo proti odhajajočemu predsedniku Sebastianu Pineri, ki jo je pred tem odobril spodnji dom parlamenta.

Zadnje javnomnenjske raziskave izpred dveh tednov kažejo, da bo potreben drugi krog, saj nobenemu od sedmih kandidatov niso izmerili podpore, ki bi presegala 30 odstotkov glasov.

Neoliberalec Kast vodi v javnomnenjskih raziskavah

Največ možnosti za uvrstitev v drugi krog napovedujejo štirim kandidatom. To so Gabriel Boric, ki zastopa levo koalicijo Apruebo Dignidad (Odobravam dostojanstvo) stranke Frente Amplio (Široka fronta) in komunistov, Yasna Provoste, ki je skupna kandidatka tradicionalnih levosredinskih strank (socialistov, krščanskih demokratov in drugih), Sebastian Sichel, ki je kandidat tradicionalne desnice, združene v koalicijo Chile Vamos (Gremo, Čile), ter Jose Antonio Kast, prvak skrajno desne Republikanske stranke. Če napovedi držijo (v zadnjem času meritve javnega mnenja v Čilu niso bile najbolj zanesljive), se bosta za predsedniško mesto v drugem krogu najverjetneje potegovala Boric in Kast z obeh skrajnih političnih polov. Ti dve opciji sta nastali ob robu tradicionalnega desnega in levosredinskega bloka, ki sta si podajala oblast od leta 1991.

Nekatere raziskave največ glasov napovedujejo 55-letnemu republikanskemu predstavniku Kastu, ki zastopa skrajno desno opcijo oziroma desno od tradicionalnih konservativnih strank, podpornic odhajajočega mandatarja Pinere. Kast je sin nemškega nacističnega oficirja, ki je po drugi svetovni vojni pobegnil v Čile, po poklicu je pravnik, oče devetih otrok, član nemškega katoliškega gibanja Schoenstatt in je bil že večkrat poslanec. V svojem političnem programu ponuja »red in ekonomsko stabilnost«. Kot oster nasprotnik migrantov, ki so si v zadnjem času izbrali Čile za ciljno državo, predlaga med drugim na severni meji izkop globokih jarkov za onemogočanje njihovega vstopa v državo. Kot zagovornik nekdanje diktature generala Augusta Pinocheta (1973–1990) nasprotuje spremembam ustave iz leta 1980, ta namreč temelji na neoliberalnih ideoloških principih, ki jih tudi sam zagovarja.

Poleg tega predlaga razveljavitev zakona o splavu in ukinitev ministrstva za ženska vprašanja. Kast skratka spada v orbito nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in brazilskega predsednika Jaira Bolsonara, kar v primeru njegove zmage pomeni nazadovanje čilske družbe tako na socialnih in ekonomskih področjih kot tudi področju človekovih pravic.