Projekt so predstavili včeraj v okviru 32. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe). Kot je povedal predsednik Art kino mreže Slovenije Jure Matičič, z njim raziskujejo nove možnosti o tem, kaj kino je in kaj lahko postane, da bi v teh epidemičnih razmerah živel naprej. Epidemija jih je po njegovih besedah naučila, da kino še vedno lahko ponuja vsebine v digitalnem okolju, tudi če ne more predvajati projekcij na velikem platnu zaradi zaprtja.

Lučka Berlot, ki prav tako vodi projekt, je pojasnila, da so projekt začeli junija letos. Po njenih besedah želijo z njim v kino pripeljati nove možnosti, končni cilj pa je vzpostaviti digitalno platformo, ki bo omogočala dodajanje vseh obogatenih kinematografskih vsebin.

Kinematografi bodo ostali Projekt obsega pet področij: spletno ponudbo filmov, virtualno resničnost, kamor sodijo tudi videoigre, kino na zahtevo oziroma jukebox cinema, filmsko vzgojo in alternativne ponudbe, kot so prenosi in posnetki koncertov ali gledaliških predstav. V njem poleg Art kino mreže sodelujeta še mreži Folkets Hus och Parker iz Švedske in Access Cinema z Irske. Vse tri mreže delujejo tako v mestih kot na podeželju ter upravljajo več kot 280 filmskih platen. Kot je povedal neodvisni svetovalec projekta Jan Runge, so projekt zasnovali s ciljem, da ponovno privabijo gledalce, izhajali pa so iz dveh predpostavk – da bo kinematografska izkušnja ostala ne glede na zunanje razmere in da mora kino postati vključujoč za gledalce s tem, da ponudi digitalne izkušnje. Po njegovih napovedih bodo v prihodnjih mesecih ponudili platformo videa na zahtevo.