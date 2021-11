Sedemnajst let je slovenska policija iskala in končno našla danes 61 let staro Slovenko, po naših informacijah gre za Melanijo Stropnik. Ljubljansko okrožno sodišče jo je od leta 2004 dalje sprva iskalo kot pričo, nato pa še zaradi nastopa zapora zaradi goljufije v drugem primeru. Zanjo sta bila več kot deset let razpisana mednarodna tiralica in evropski nalog za prijetje. Dolgotrajno iskanje ubežnice, tako imenovani cold case, so v roke dobili kriminalisti oddelka za ciljno iskanje oseb, žensko so našli v Gani, kjer so jo konec oktobra letos tudi prijeli. Da naj bi Stropnikova nekje v Afriki preprodajala zlato, se je šušljalo že dolga leta, a govorice niso bile nikoli potrjene. Ubežnica je kar deset let brez veljavnega osebnega dokumenta nezakonito bivala v Akri. V soboto so jo deportirali v domovino, pravosodni policisti so jo z brniškega letališča odpeljali v zapor na Ig.

Obtožbe goljufije Uspešno zaključena akcija je tudi posledica dobrega mednarodnega sodelovanja. Slovenski varnostni organi so prek Interpola odlično sodelovali s kolegi v Gani. Kriminalisti enote za ciljno iskanje oseb, enote FAST za iskanje ubežnikov, pa so že predlani poskrbeli, da se je 61-letnica znašla na Europolovem seznamu najbolj iskanih ubežnikov. Njena fotografija je takrat krožila po medijih tudi v sklopu kampanje za osveščanje o zločinkah, saj da zločin ne pozna spola in nima (samo) moškega obraza. Stropnikovo je policija iskala zaradi suma goljufije. Pred dvajsetimi leti naj bi namreč zavedla žrtev, da ji je ta predala okoli 188 tisoč evrov, za katere je obljubila, da jih bo investirala v svoje podjetje Maganeta, on pa da bo s tem zaslužil. Deset let kasneje pa naj bi z goljufijo z letalskimi kartami od Ljubljane pa do Entebbeja v Ugandi zaslužila nekaj manj kot pet tisoč evrov. Stropnikova bi morala kot žrtev domnevnega izsiljevanja na sodišču pričati tudi zoper obtožene Aleksandra Ajdiška, Danijela Praštala in Seada Suljanovića, a je sodnica po 14 letih kazenski postopek leta 2017 končala s oprostilno sodbo.