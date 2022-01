Ganski minister je dodal, da se je nesreča zgodila v bližini električnega transformatorja, v eksploziji pa je bila v celoti uničena vas v bližini mesta Bogoso na zahodu države. Po navedbah ganske civilne zaščite je eksplozija prizadela 500 stavb, od katerih so številne pogorele do tal.

Reševalcem so na pomoč prihiteli policisti, vojska in civilna zaščita. Prebivalce bližnjih območij so pristojne oblasti že pozvale, naj sprejmejo tiste, ki so ostali brez strehe nad glavo ter v šolah in cerkvah uredijo začasno namestitev.

Razstrelivo na tovornjaku je bilo namenjeno za rudarjenje v regiji, ki je znana po rudnikih zlata.