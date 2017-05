»Na naslednjo obravnavo naj s tožilko pride tudi generalni državni tožilec in nam pojasni smisel tega postopka. Trma tožilstva, da na vsak način vztraja pri obtožnici, je res nerazumna,« se je na sodišču pridušal zagovornik Danijela Praštala, odvetnik Milan Krstić. Praštalo je skupaj z obsojenim v zadevi Global Seadom Suljanovićem in (tudi že obsojenim) Aleksandrom Ajdiškom obtožen poskusa izsiljevanja Melanije Stropnik. Krstića (in vse druge) je razkačilo, da je od kaznivega dejanja minilo že 14 let, sodnega epiloga pa še ni na obzorju. Ne morejo namreč najti 57-letne oškodovanke Stropnikove. Ker se je znašla še v enem drugem postopku, v tem primeru kot obtoženka, je že leta na seznamu iskanih oseb, razpisana sta tiralica in evropski priporni nalog, a je še vedno niso izsledili. Krstić je dejal, da za konec sojenja proti trojici očitno ni zainteresirana, in pozval tožilstvo, naj umakne obtožbo. A tako enostavno očitno ne bo šlo.

»Prosim, pokličite policijo, ker me izsiljujejo«

Stropnikova je leta 2003 v Ajdiškovem lokalu v Nazorjevi v Ljubljani skrbela za nakup pijače in inventarja, pa tudi za plače in sodelovanje z varnostno službo. V obtožbi piše, da se je Ajdišek takrat pojavil pred njenimi domačimi vrati in jo začel spraševati o denarju oziroma koliko so dolžni varnostnikom. Tudi udaril naj bi jo, da se ji je ulila kri. Ko je povedala, da ima na banki v Velenju milijon takratnih tolarjev (okoli 4000 evrov), naj bi jo skupaj s Suljanovićem spravil v avto s Praštalom za volanom in odpeljali so se v Velenje. V avto naj bi jo zaklenili, iz telefona pa vzeli SIM-kartico. A na banki ji je uspelo uslužbenki predati listek s sporočilom, da jo izsiljujejo in naj pokliče policijo. Trojico so res aretirali.

Leta 2013 se je začelo sojenje, Suljanović je bil takrat še zaprt zaradi brutalnega pretepa pred ljubljanskim lokalom Global, za posledicami katerega je umrl komaj 20-letni Gorazd Čamernik. V Globalu je takrat na črno delal kot varnostnik za podjetje Vip Varovanje, katerega direktor je bil ravno Praštalo. Osemletno kazen je medtem že prestal, v primeru Stropnik pa se še niso premaknili z mrtve točke. Vmes so spis predodelili najprej eni in nato drugi sodnici, Sinji Božičnik, ki je zdaj spet zaslišala obtožence. Vztrajali so, da niso krivi. Ajdišek je ponovil, da so ga iz Vip Varovanja obvestili, da zamujajo s plačili za varovanje, ko pa je o tem hotel vprašati Stropnikovo, so mu povedali, da je že en teden ni v službo. Zato je šel k njej domov in povedala je, da bo v Velenju vse poravnala. In to brez groženj in nasilja. »V življenju nisem nikogar pretepel, še najmanj pa žensko,« je izjavil.