Vlada je na petkovi seji namreč sklenila, da s ponedeljkom v državi zaostri ukrepe za zajezitev koronavirusa. Kot je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil minister za zdravje Janez Poklukar, bodo med drugim trgovine za vsakega obiskovalca zagotoviti najmanj 10 kvadratnih metrov površin, ob vhodu v trgovino pa bo moralo pisati, koliko ljudi se lahko naenkrat nahaja v trgovini. Poleg tega maske iz blaga ne bodo več dovolj, potrebne bodo kirurške ali maske tipa FFP2.

Trgovci novega odloka po besedah vodja Trgovinske zbornice Slovenije Lahove sicer še nimajo, pričakujejo ga danes, zato ga ne more podrobno komentirati.

Ukrepi, kot jih je za trgovine po novem predvidela vlada, pa za trgovce po njenih besedah ne predstavljajo večjega problema. Te ukrepe so namreč v trgovinah že imeli, takrat so se izkazali za kar učinkovite, je dejala Lahova, ki težav glede izvajanja in spoštovanja ukrepov ne vidi.