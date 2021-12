»Kljub temu, da je mesec december običajno dober mesec za trgovce, pa letos žal ne bo tako. Specializirani trgovci namreč zaznavajo drastičen upad prometa, saj morajo kupci za vstop v trgovino izpolnjevati pogoj PCT. Zdi se nam krivično, da so specializirane trgovine ponovno v neenakopravnem položaju, podobno kot so bile v začetku epidemije. Če potrošnik, ki kupuje specializirano blago v živilski trgovini, ne potrebuje pogoja PCT, potem ne razumemo, zakaj bi pogoj PCT potreboval za nakup istega blaga v specializirani trgovini. To spravlja specializirane trgovce v slabši konkurenčni položaj, kar lahko privede tudi do množičnega zapiranja trgovin,« opozarja Primož Černic, predsednik sekcije trgovcev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Specializirani trgovci obenem opozarjajo tudi na vse pogostejšo prakso velikih živilskih trgovskih centrov, ki potrošnike vabijo v svoje trgovine z napisi, da pogoj PCT za vstop ni potreben.

Številni potrošniki se tako zaradi pogoja PCT raje odločijo za nakup specializiranega blaga (tehnično blago, oblačila, čevlji, igrače....) v živilskih trgovinah. Poleg upada prometa, ki je tudi posledica pogoja PCT, pa trgovcem poslovanje otežujejo še dvig cen blaga, neprodane zaloge, dvig cen energentov in dodatni stroški za delovno silo, ki preverja pogoj PCT na vstopnih točkah.

Sekcija pričakuje ukrepe pomoči V sekciji trgovcev pri OZS so vlado in resorno ministrstvo že pozvali, da trgovcem zagotovi ukrepe pomoči v novem interventnem zakonu. Trgovinska dejavnost je namreč v preteklosti večkrat izpadla iz različnih ukrepov, ki so bili gospodarstvu na voljo v okviru protikoronske zakonodaje. Trgovci denimo niso dobili ukrepa pomoči za financiranje regresa za letni dopust, niso imeli sofinanciranih obratovalnih stroškov in niso bili vključeni v ukrep BON 21. Trgovci pričakujejo tudi povračilo nadomestila zaradi odpisa blaga, saj so morali številni trgovci sezonsko blago, ki ga v času zaprtja trgovin niso prodali, zavreči.