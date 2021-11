Vlada je po včerajšnjem peturnem pretresanju ukrepov nekaj pred polnočjo sporočila, kaj nas čaka v prihodnjem tednu.

Pozno zvečer so predstavili naslednje ukrepe:

- Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba ob veljavnem dokazilu o izpolnjevanju pogoja PCT izkaže tudi veljaven osebni dokument.

- Znižana starostna meja za izpolnjevanje pogoja PCT. Zahtevan bo za vse, starejše od 12 let.

- V gostinskih lokalih bo med možna strežba le za mizo, med 5. in 22. uro.

- Začasno zaprtje nočnih lokalov.

- Prepovedano zbiranje, razen v ožjem družinskem krogu oziroma če gre za člane istega gospodinjstva.

- Pogostejše samotestiranje dijakov, in sicer trikrat tedensko. Vsakomur bo pripadalo 15 testov na mesečni ravni.

- V trgovinah bo moralo biti na vsakega obiskovalca zagotovljenih najmanj 10 kvadratnih metrov površin, na vhodu v trgovino pa bo moralo biti označeno, koliko ljudi je lahko naenkrat v trgovini.

- Javne kulturne in športne prireditve bodo dovoljene, če bodo obiskovalci na fiksnih sediščih z razdaljo.

- Kolektivno uresničevanje verske svobode je dovoljeno, če udeleženci izpolnjujejo PCT, nosijo maske in ohranjajo 1,5 metra medsebojne razdalje.

Ukrepi v veljavo stopijo v ponedeljek, 8. novembra, nov režim testiranja v šolah pa teden kasneje, 15. novembra.

»Smo na prelomni točki epidemije. V tem trenutku imamo veliko število okuženih. S skupnimi močmi lahko obvladamo epidemijo. Razmere se bodo v evropskem merilu v jesenskem in verjetno v zimskem času poslabšale. Zato bo tudi pri nas prišlo do dramatičnih sprememb na intenzivnih oddelkih bolnišnic,« je opozoril NIJZ.

Vlada in strokovna svetovalna skupina za covid-19 sta po mnenju direktorja NIJZ Milana Kreka in vodje svetovalne skupine Mateje Logar danes sprejela ukrepe, ki jih v tem trenutku nujno potrebujemo, saj bomo brez njih težko premagali novi koronavirus. To so predvsem ukrepi za zaščito življenj, sta ocenila.

»Ukrepe jemljite kot nekaj dobronamernega, kar življenju daje možnost«

Glede danes sprejetih ukrepov za omejevanje epidemije je Logarjeva državljane prosila, »da jih upoštevate kot nekaj dobronamernega, nekaj, kar ne omejuje življenja, ampak mu daje možnost«. Poleg cepljenja je po njenem mnenju ukrepe, kot so nošenje maske, vzdrževanje razdalje, zračenje, umivanje in razkuževanje rok, enostavno upoštevati. Prosila je vse, naj izpolnjujejo pogoj PCT, pri katerem je prihajalo do zlorab. Tudi Krek je pozval ljudi, naj ne goljufajo s kodami: »Bodite visoko odgovorni do sodržavljanov, ki lahko zaradi vaših goljufij tudi umrejo.«

Logarjeva je strnila še dogajanje v bolnišnici, ko marsikateri bolnik obžaluje to, da se ni cepil. Velikokrat bolniki tudi precenjujejo svoje zdravje, saj zdravstvenim delavcem na vprašanje, zakaj se niso cepili, odgovorijo, da zato, ker so zdravi. Ob tem pa to nujno ne drži, saj pozabijo na bolezni, ki jih blažijo z ustreznimi zdravili. Je tudi nekaj takšnih, ki so hudo bolni, pa obstoj virusa še vedno zanikajo, je povzela.