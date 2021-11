Švicarsko državno tožilstvo Josepha Blatterja bremeni goljufije, nezakonite prilastitve, kriminalnega ravnanja in ponarejanja dokumenta. Michel Platini pa je obtožen goljufije, sodelovanja pri prilastitvi, sodelovanja pri kriminalni zlorabi kot sostorilec, pa tudi ponarejanja listine, so zapisali v uradni izjavi tožilstva.

Blatterja in Platinija je švicarsko tožilstvo dlje časa preiskovalo glede sumljivega plačila v višini dveh milijonov švicarskih frankov (1,85 milijona evrov), ki jih je Fifa leta 2011 izplačala prvemu možu Uefe, danes poroča francoska tiskovna agencija AFP

Primer je zdaj v rokah zveznega kazenskega sodišča v Bellinzoni, ki bo odločilo, ali sta nekdanja visoka funkcionarja največjih nogometnih zvez, ki ju preganjajo tudi zaradi »malomarnega upravljanja, kršitve zaupanja in ponarejanja vrednostnih papirjev«, sodelovala pri nezakonitih poslih.

Slabo zdravstveno stanje Blatterja

Zaslišanja so se sicer zavlekla zaradi slabega zdravstvenega stanja 85-letnega Blatterja. Švicar je marca okreval v zasebni kliniki, potem ko je bil dva meseca v bolnišnici. Konec lanskega leta je moral na manjšo rutinsko operacijo, a se je pri posegu zapletlo. Švicar je bil predsednik Fife vse do jeseni 2015, ko ga je suspendirala etična komisija Fife in mu kasneje za osem let prepovedala delovanje v nogometu.

Tudi 66-letni Francoz je leta 2015 prejel osemletno prepoved delovanja v nogometu, ki jo je kasneje etična komisija Fife skrajšala na šest let, potrdilo pa Mednarodno športno razsodišče (Cas). Platini je glede sumljivega plačila vselej trdil, da je šlo za dogovorjeno vsoto za svetovalno vlogo.

Iz tega obdobja sicer izhajajo tudi številne druge menjave in afere v mednarodnem nogometu, v katere pa Blatter osebno ni bil vpleten, čeprav mu nekateri kritiki očitajo, da bi se na številne nepravilnosti lahko odzval, je pred časom pisala AFP.