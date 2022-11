»Katar je premajhna država. Nogomet in svetovno prvenstvo sta prevelika za Katar,«j e v intervjuju za švicarski časopis dejal Sepp Blatter, citirata Reuters in dpa. Fifa je leta 2012 spremenila kriterije za izbor domačina SP prav na podlagi zaskrbljenosti zaradi delovnih razmer pri gradnji stadionov in ostale infrastrukture v Katarju.

Okoli dodelitve organizacije SP je bilo od leta 2010 veliko razprave, vključno z obtožbami glede korupcije in kršenja človekovih pravic. Tudi Blatter naj bi bil vpleten v domnevna koruptivna dejanja v svojem mandatu, ki je skupaj trajal kar 17 let (1998-2015). Letos julija ga je sicer švicarsko sodišče skupaj z nekdanjim predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Francozom Michelom Platinijem oprostilo vseh obtožb.

Prav Francoza je večkrat Blatter omenil v intervjuju, saj naj bi Katar organizacijo SP dobil šele po njegovem posredovanju in pridobivanju glasov pred glasovanjem leta 2010.

SP v Katarju naj bi zaradi posla z vojaškimi letali želel Sarkozy

»Dogovorjeno je bilo, da bodo leta 2022 SP organizirale ZDA,« je, kot ga citira dpa, dejal Blatter in dodal, da je sedem dni pred glasovanjem prišlo do preobrata. »Tedaj me je poklical prvi mož Uefe Platini in dejal, da najinega načrta ne bo moč realizirati. Dejal je, da je dobil klic tedanjega predsednika Francije Nicolasa Sarkozyja, ki je imel sestanek s prvim človekom Katarja.« Nekdanji prvi mož Fife trdi, da je Sarkozy želel SP v Katarju zaradi posla z vojaškimi letali, dodaja Tanjug.

»Bil sem proti, a mi je Platini dejal, 'kaj bi pa ti storil, če bi te poklical predsednik države?'. Na koncu so štirje glasovi prevladali, da je Katar prejel organizacijo SP, to je resnica. Katar je bil izbran zaradi denarja, Francija pa je šest mesecev kasneje sklenila posel z vojaškimi lovci,« je zaključil Blatter.