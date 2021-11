Conte uradno trener Tottenhama

Italijanski nogometni strokovnjak Antonio Conte je tudi uradno postal trener angleškega prvoligaša Tottenhama. Nekdanji italijanski selektor in trener Arezza, Barija, Atalante, Siene, Juventusa, Chelseaja in Interja je z Londončani podpisal pogodbo do junija 2023 z možnostjo podaljšanja, so potrdili v klubu.