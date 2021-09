Klub iz Londona z vzdevkom lilije se je sprva imenoval Hotspur FC, njegov logotip pa sta sprva sestavljala petelin, ki stoji na nogometni žogi, in slogan »drzniti si pomeni narediti«. Pokal angleške zveze FA v sezoni 1900/01 je bil prva domača klubska lovorika, ki jo je kasneje osvojil še sedemkrat, nazadnje 1990/91. Leta 1963 je postal prvi angleški klub z evropsko pokalno lovoriko (pokal pokalnih zmagovalcev), še dva pokala pa je osvojil v evropski ligi (1971/72, 1983/84). To so tudi edine tri mednarodne lovorike, še daljša »suša« pa ostaja v domači ligi, kajti Tottenham je bil doslej zgolj dvakrat najboljši v Angliji: prvič leta 1951, drugič 1961, zadnjo domačo lovoriko pa je osvojil že pred 13 leti (ligaški pokal).

Tottenhamov legendarni stadion White Hart Lane je bil uradno odprt leta 1899, lahko je sprejel 5000 gledalcev, zgrajen pa je bil na opuščenem rastlinjaku v lasti pivovarne Charringtons. V naslednjih desetletjih je bilo veliko nadgradenj, širitev zmogljivosti in obnov na objektu, dan po koncu zadnje tekme v sezoni 2016/17 pa so ga začeli rušiti. Na istem mestu je zrasel nov in sodoben stadion, katerega gradnja je stala več kot 1,1 milijarde evrov, sprejme lahko 62.850 gledalcev, uradno odprtje pa je bilo 3. aprila 2019.

Istega leta je Tottenham dosegel tudi svoj največji evropski uspeh – zaigral je v finalu lige prvakov. Toda v angleškem obračunu pred 63.272 gledalci na Atleticovem stadionu Wanda Metropolitano v Madridu je 1. junija 2019 v velikem finalu – sodil je Slovenec Damir Skomina – klonil proti Liverpoolu z 0:2, v polno pa sta zadela Egipčan Mohamed Salah že v drugi minuti z 11-metrovke in Belgijec Divock Origi v 87. Poražence je takrat vodil Argentinec Mauricio Pochettino, ki je po tisti sezoni postal nekdanji trener Tottenhama, pred letošnjo pa je prevzel vodenje Parisa Saint-Germaina.

Ena od prelomnic v klubski zgodovini je bilo leto 2001, ko je klub kupilo naložbeno podjetje ENIC International, katerega lastnik je angleški milijarder Joe Lewis. Sprva je kupilo slabih 30 odstotkov klubskih delnic, nato je nadaljevalo z odkupi lastniških deležev posameznikov in podjetij, trenutno pa ima v lasti skoraj 86 odstotkov delnic kluba. Izvršni direktor oziroma predsednik kluba je že ob nakupu Tottenhama leta 2001 postal zdaj 59-letni Daniel Levy, Lewisov poslovni partner v podjetju ENIC International. »Obljubim, da bom klub vrnil na pota stare slave in da bo Tottenham spet v evropski špici,« je takrat napovedal Daniel Levy, oče štirih otrok. Toda v vitrinah kluba, katerega dres je med letoma 2002 in 2004 nosil tudi slovenski reprezentant Milenko Ačimović, se namesto obljubljenih lovorik iz sezone v sezono vedno bolj nabira le prah.

Pri Tottenhamovih navijačih nič kaj priljubljeni Levy si je v letošnjem poletnem prestopnem roku prislužil vsaj malo simpatij, ko je – čeprav ne na najlepši način – v klubu še za eno sezono zadržal Harryja Kana, glavnega zvezdnika in 28-letnega reprezentanta Anglije. Kane je leta 2018 podpisal pogodbo, ki poteče šele leta 2024, kljub temu pa je klub zaprosil za predčasen odhod. Igralec naj bi imel z Levyjem džentelmenski dogovor, da lahko lahko Tottenham zapusti že pred iztekom pogodbe, toda glavni šef poleti o tem ni želel niti slišati. Najbolj zagret je bil Manchester City, ki je zanj ponujal več kot 110 milijonov evrov, Levy pa je zahteval vsaj 170 milijonov in na koncu od prodaje ni bilo nič. »To sezono še ostajam v Tottenhamu. Z glavo sem stoodstotno pri tem, da z njim dosežem čim boljše rezultate, potem pa je vse odprto,« je konec avgusta na instagramu dokaj razočarano zapisal Harry Kane.

Ena od značilnosti Tottenhama, ki ima tudi zelo uspešno žensko ekipo z enakim imenom (ustanovljena je bila 1985), so tudi uspešni nakupi mladih in talentiranih igralcev, ki jih po njihovi uveljavitvi klub še uspešneje proda. A trgovanje pred letošnjo sezono je bilo v skladu z rezultati – slabo. Klub, ki ima v 24-članskem igralskem kadru le osem Angležev (poleg njih še po dva Španca, Valižana, Francoza, Argentinca in Brazilca ter po enega Južnokorejca, Irca, Danca, Kolumbijca, Nizozemca in Italijana), je od prodaje igralcev zaslužil manj kot 33 milijonov evrov, za okrepitve pa jih je porabil skoraj 67. Toda v klubu ni panike, saj so prihodki v letu 2020 kljub pandemiji koronavirusa znašali kar 450 milijonov evrov.