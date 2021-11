Nov dan, novo razburjenje na družbenem omrežju, kjer najraje čivka vrh slovenske politike. »Ob dnevu spomina na mrtve je garda @Slovenskavojska v imenu predsednika vlade @jjansasds položila venec k spomeniku padlim domobrancem na ljubljanskih Žalah,« so zapisali na uradnem twitter profilu Vlade Republike Slovenije. »Hvala gardistom @Slovenskavojska , ki so v mojem imenu danes položili vence k spomeniku Padlim v vojni za Slovenijo, spomeniku pomorjenim pripadnikom Slovenske narodne vojske na Žalah, na grob očeta slovenske države dr. Jožeta Pučnika ter na grob PV dr. Andreja Bajuka,« pa se jim je zahvalil Janša.

Dogodek je razburil številne uporabnike na družbenem omrežju, saj so premierjevo pietetno dejanje brali predvsem v kontekstu tistega, česar ni bilo. Janša namreč gardi Slovenske vojske ni naročil, naj venec v njegovem imenu položijo tudi v spomin na padle partizane, ki so se borili proti okupatorju, ne pa sodelovali z njim. Partizanskih praporov prav tako ni bilo na junijski proslavi dneva državnosti. Vlada Janeza Janše jih je prepovedala. Upora partizanov proti nacizmu, ki je del mednarodno priznane vojske zmagovitega antifašističnega zavezništva Združenih narodov v drugi svetovni vojni, kot da ne bi bilo.

Zveza združenja borcev: Ali je to uradno stališče slovenske vlade?

»Janez Janša nikoli, razen v času, ko je še bil član zveze komunistov, ni položil venca padlim partizanom, ki so se edini uprli okupatorjem. Ob tej objavi se sprašujemo, ali je to uradno stališče slovenske vlade? Izrabljanje in potvarjanje polpretekle slovenske zgodovine ob dnevu spomina na mrtve je milo rečeno najbolj zavržno dejanje. Kako so domobranci lahko Slovenska narodna vojska, ko pa so zaprisegli kot enota v sestavu SS in to na Hitlerjev rojstni dan na Plečnikovem stadionu v Ljubljani. In to v pričo SS generala Rösenerja, po vojni obsojenega kot vojnega zločinca?« Janševo potezo za Dnevnik komentira Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

»Slovensko partizansko narodno osvobodilno gibanje je skupaj z zavezniki porazilo nacizem in fašizem. Venec v imenu predsednika vlade domobranskim vojakom, sodelavcem zločinske SS, ni le groba žalitev partizanskih borcev za svobodo in civilnih žrtev druge svetovne vojne, ampak tudi žalitev zavezniških držav in pripadnikov, ki so se skupaj s slovenskimi partizani borili za svobodo. Gre tudi za zlorabo Slovenske vojske. Vsi mrtvi si zaslužijo dostojen pokop in grob, vendar to ne sme in ne more pomeniti revizije zgodovine. Vemo, kdo je zmagal,« pa so se odzvali v stranki Socialnih demokratov.

O dometu pietete premierja, ki si prizadeva relativizirati fašizem na račun komunizma, si lahko preberete tudi v članku o tvitih Janše ob 25. obletnici genocida nad Bošnjaki v Srebrenici. Takrat je zapisal, da »pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi Združeni narodi komunistične genocide obsodili enako kot holokavst. Ker se to ni zgodilo, je doktrina JLA, da je treba nasprotnika fizično uničiti, ponovno zaživela ob razpadu Jugoslavije.« S tem je sprožil val ogorčenja in zgražanja mednarodne javnosti.