Kot so zapisali v ZZB NOB Slovenije, so pripadniki slovenskega domobranstva celo dvakrat prisegli največjemu zločincu v zgodovini človeštva Adolfu Hitlerju ter se med drugo svetovno vojno bojevali v imenu nacizma, »ki drugim ljudem ni priznaval niti pravice do življenja, kaj šele do groba«.

Izpostavljajo, da slovensko domobranstvo ni prispevalo k boju za svobodo in preživetju naroda med drugo svetovno vojno in tudi ni prispevalo k nastanku slovenske države in naroda. »K slovenski zgodovini ni dalo niti enega samega svetlega prispevka in je najtemnejši in najbridkejši izdajalski madež v slovenski zgodovini,« so zapisali.

Dodali so, da je celotna sodobna Evropa, pa tudi Slovenija, utemeljena na vrednotah boja proti nacizmu, katerega sestavni del je bilo tudi slovensko domobranstvo. Pri polaganju venca s strani trenutne vlade pa gre po njihov oceni »za namerno spreobračanje zgodovine in ustvarjanje delitev med ljudmi«.

Vrhovnega poveljnika Slovenske vojske, predsednika republike Boruta Pahorja v ZZB NOB Slovenije sprašujejo, »ali je Slovenija tudi uradno prestopila iz zavezništva Združenih narodov na stran nacističnih in fašističnih poražencev druge svetovne vojne«.