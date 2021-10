Nepreslišano: Rade Šerbedžija, igralec, režiser in glasbenik

Če bi prevzel kakšen politični položaj? Ne, ni govora. Politika je sicer pomembna stvar in v srečnih, pozitivnih časih je ukvarjanje z njo lepo. To so obdobja po velikih vojnah, kataklizmah, ko ljudje začnejo verjeti v novo energijo, novo življenje. A kako je mogoče, da tako hitro pozabijo na vse strahote vojn in se petdeset let pozneje vse ponovi? Ljudje smo pač nepopolna bitja. Res ne razmišljam kaj dosti o politiki in politikih. Po svoje se mi celo smilijo, saj v sedanjih okoliščinah ne morejo nič narediti ne glede na to, ali so desničarji, levičarji, zeleni… Vse, kar smo imeli, je razprodano, tovarne, banke, politiki so le nekakšni posredniki med nami in velikimi podjetji.