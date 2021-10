1. Zakon o dolgotrajni oskrbi nujno potrebujemo, a ne takšnega, kakršnega so včeraj potrdili po prvem branju v državnem zboru.

2. Razočarani smo nad glasovanjem, ker ni zmagal razum, ampak všečnost in politične kalkulacije v predvolilnem času. Pomembna je le kljukica na plakatu – urejeno in ne resnično dober zakon.

3. Glasovanje je bilo norčevanje iz vseh 120 različnih deležnikov: stroke, civilnih in strokovnih združenj ter izvajalcev, ki smo dali številne pripombe. Upoštevanih pa je bilo bore malo.

4. V razpravi o zakonu od dolgotrajni oskrbi v DZ prejšnji teden je večina poslancev in poslank ocenila, da zakon (še) ni dober. Pripravili naj bi dopolnila, kar je izjemno težko. Srebrna nit je 6. septembra 2021 poslala vsem poslanskim skupinam pripombe in ponudila, da jih pride obrazložit. DeSUS je takoj odgovoril, da ne vidi potrebe po srečanju, pogovorili smo se z NSi, SD, LMŠ in Levico.

5. Razmišljamo, da bi pripravili amandmaje, a se bojimo, da bodo amandmaji opozicije, ki bi jih pripravili v civilni družbi, zavrnjeni. Torej spet norčevanje iz vseh starejših, ki smo aktivni državljani in si želimo samo dostojno starost za vse, tudi tiste, ki so danes mladi in odločajo o nas.

Biserka Marolt Meden predsednica Srebrne niti