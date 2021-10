Poljska mora Evropski komisiji plačevati milijon evrov na dan, ker ni spoštovala začasne odredbe sodišča in prenehala uporabljati določil v okviru nacionalne zakonodaje v povezavi s pristojnostmi disciplinske zbornice vrhovnega sodišča, je danes sporočilo Sodišče EU v Luksemburgu.

»Spoštovanje začasnih ukrepov, sprejetih 14. julija 2021, je nujno za preprečitev resne in nepopravljive škode pravnemu redu EU in vrednotam, na katerih unija temelji, še posebej vladavini prava,« so zapisali na sodišču. Obveznost periodičnega plačila velja od dneva, ko je Poljska obveščena o odločitvi, do izpolnitve obveznosti v skladu z začasno odredbo iz 14. julija letos oziroma, če tega ne stori, do izreka končne sodbe.

Komisija je sodišče k dnevni denarni kazni za Poljsko do uveljavitve ustreznih ukrepov pozvala v začetku septembra. »Poljska nedavnih sodb Sodišča EU glede neodvisnosti poljskih sodnikov ni v celoti uveljavila. Na primer, disciplinska zbornica še nadaljuje nekatere dejavnosti proti sodnikom, čeprav bi jih morala v celoti ukiniti,« je tedaj izpostavila podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova.

Komisija je postopek sprožila aprila lani Postopek zaradi kršenja evropske zakonodaje v primeru poljskih pravosodnih reform, sprejetih decembra 2019, ki se nanašajo tudi na delovanje disciplinske zbornice, je komisija sprožila aprila lani. Marca letos je zadevo predala sodišču in ga zaprosila za začasno odredbo. Začasna odredba je ukrep, ki se uporabi, če je kršitev evropske zakonodaje tako resna, da lahko čakanje na končno sodbo povzroči preveliko škodo. Sodišče je sredi julija Poljski z začasno odredbo med drugim naložilo, naj odpravi določbe, po katerih lahko disciplinska zbornica vrhovnega sodišča odloča o odpravi imunitete ter o vprašanjih v povezavi z zaposlitvijo, socialno varnostjo in upokojevanjem vrhovnih sodnikov.