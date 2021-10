Energetska vprašanja na vrhu EU je v precejšnji meri zasenčila tematika vladavine prava, saj so imeli po nedavni sporni odločitvi poljskega ustavnega sodišča, da so deli evropske pogodbe neskladni s poljsko ustavo, evropski voditelji prvič priložnost spregovoriti o doslej največjem izzivu prevlade evropskega prava nad nacionalnim. Evropska komisija, ki razmišlja o več možnostih ukrepanja (sodnem postopku pred sodiščem EU, pogojevanju izplačil evropskih sredstev z vladavino prava in nadaljevanju postopka za odvzem glasovalnih pravic Poljski po 7. členu pogodbe o EU), je hotela na srečanju predvsem dobiti vodilo, kako naprej.

Čeprav je poljski premier Mateusz Morawiecki na vrh prišel neomajen v stališču, da institucije EU presegajo svoje pristojnosti in da se Varšava ne bo pustila izsiljevati, do večje zaostritve ni prišlo. Evropski voditelji so izražali veliko zaskrbljenost in ugotavljali, da je Poljska šla predaleč. Nekateri so se izrekali tudi za finančne sankcije proti Poljski, če drugače ne bo šlo. Takšno stališče je zagovarjal predvsem nizozemski premier Mark Rutte, medtem ko se je njegov luksemburški kolega Xavier Bettel zavzel za finančne sankcije kot zadnjo možnost in ocenjeval, da bi bili pogovori boljša izbira.

Stavilo se je torej na dialog s Poljsko. Med zagovornicami takšnega pristopa je bila tudi nemška kanclerka Angela Merkel, znana po svojem iskanju kompromisov. Ta se je ločeno sestala z Morawieckim, že na bruseljskem letališču pa je poljskega premierja na pogovoru na štiri oči pričakal francoski predsednik Emmanuel Macron. »Najti moramo možnosti, da pridemo spet skupaj,« je dejala Merklova, obenem pa poudarila, da je spoštovanje vladavine prava eden izmed temeljev EU. Dialog si je želel tudi premier Morawiecki.

Poljski premier pa je imel v rokah tudi svoje žezlo pogojevanja, saj je poljska vlada v minulih dneh pod vprašaj postavila sveženj ukrepov EU za dosego zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 55 odstotkov (glede na izhodiščno leto 1990) do leta 2030. Odločno se je v bran Poljski postavil madžarski premier Viktor Orban, ki Poljsko že sicer brani pred morebitnim odvzemom glasovalnih pravic v Svetu EU v zastalem postopku ugotavljanja kršitev vladavine prava po 7. členu pogodbe o EU. Dejal je, da se proti Poljski odvija lov na čarovnice, na Poljskem pa da ni nič narobe.