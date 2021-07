Opomin nemškemu ustavnemu sodišču

Poskusi, da bi se nacionalno pravo razglasilo, da je nad evropskim, sicer v Evropski uniji niso novi. Pred časom je razburilo nemško ustavno sodišče, ki je pri presojanju programov odkupa obveznic Evropske centralne banke ocenilo, da lahko sodbo Sodišča EU razglasijo tudi za nezavezujočo za Nemčijo. S tem nakazanim nasprotovanjem primatu pravnega reda EU so si nakopali opomin evropske komisije. »Na Poljskem in Madžarskem so lani pozdravili to odločitev nemškega ustavnega sodišča. Takrat je takoj prišlo do bojazni, da če nemško ustavno sodišče začne razlagati pravo na takšen način, to predstavlja samo vodo na mlin državam, kot sta Madžarska in Poljska,« dodaja Hojnikova.