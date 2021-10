Storilci žrtve zamotijo s pogovorom, pri čemer se v večini primerov lažno predstavijo, da so serviserji, prodajalci, delavci telekomunikacijskih podjetij, da prihajajo iz elektroslužbe in da si ogledujejo, kje bi postavili nove daljnovode, števce in podobno, so v sporočili za javnost opisali na policiji.

Na ta način tatovi žrtve zvabijo stran od hiše (ali stanovanja) ali pa žrtev zvabijo v določen prostor, tako da žrtev hiše nima več pod nadzorom. Medtem drugi storilec izrabi priložnost in hišo pregleda za vrednimi stvarmi. V večini primerov odtujijo predvsem zlatnino in denar.

Policija občanom svetuje, naj ne odhajajo z neznanci in naj jim ne nasedajo. Od njih imajo pravico zahtevati, da se jim izkažejo. Če storitev ni napovedana, pa naj preverijo pri izvajalcu oz. naročniku, preden osebe spustijo v hišo.

Občani naj vsako sumljivo okoliščino takoj prijavijo policiji na številko 113. Policisti se bodo odzvali na vsak klic, so še navedli na PU Koper.