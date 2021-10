V Hasseltu v Belgiji rojeni Verstappen (njegov oče je nekdanji dirkač Jos Verstappen) je na dirki v Teksasu dosegel 18. zmago v karieri in že osmo v letošnji sezoni. Konec tedna se je na tribunah zbralo skoraj 400.000 gledalcev, 24-letni Verstappen pa je kljub precej obrabljenim pnevmatikam na koncu prehitel drugouvrščenega Hamiltona za dobro sekundo. Nizozemec, ki si je v soboto privozil najboljši startni položaj, je dirko slabo začel, v nadaljevanju pa so na razplet v veliki meri vplivali tudi postanki v boksih. Prvi postanek je Verstappen opravil nekaj krogov pred Britancem, ki je pridelal nekajsekundni zaostanek.

V 30. krogu je bil voznik Red Bulla že drugič pri mehanikih, ob vrnitvi na progo pa je imel 16 sekund zaostanka za Hamiltonom. Slednji je na stezi ostal kar osem krogov dlje, po obisku boksa pa je imel sedem sekund zaostanka za Verstappnom. V zadnjih krogih je sedemkratni svetovni prvak Hamilton sicer krepko zmanjšal njegovo prednost, a kar dvanajst let mlajšega Verstappna ni mogel prehiteti. »Pnevmatike so bile zares vroče in obrabljene. Nisem bil prepričan, ali mi bo uspelo v zadnjih krogih, ki so bili kar zabavni in pestri. A se je vse dobro izteklo z gumami in je bilo na srečo vseeno dovolj za zmago,« je pojasnil Max Verstappen, ki je na odru za zmagovalce nasledil Finca Valtterija Bottasa, najhitrejšega leta 2019, medtem ko dirke lani ni bilo. Zmagovalni pokal je Nizozemcu izročil nekdanji ameriški košarkar Shaquille O'Neal.

V Austinu, ki je v koledarju dirk za SP od leta 2012, je Hamilton slavil že petkrat, tokrat pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. »Če bi dirka trajala še kakšen krog več, bi mu mogoče uspelo ujeti Verstappna. Opravil je odlično delo. Dobro sem startal, a se mu v končnici nisem mogel še bolj približati. Posebna pohvala tudi za gledalce – v takšnem čudovitem vzdušju je fantastično dirkati,« je dejal Lewis Hamilton, ki je pred dirko v Teksasu za Verstappnom zaostajal za šest točk, pred zadnjimi petimi preizkušnjami v letošnji sezoni pa se je njegov točkovni zaostanek podvojil na dvanajst. Po dirki sta voznika tudi zakopala bojno sekiro zaradi dogodka na prostem treningu. Na stezi sta vozila tesno drug ob drugem in v prvem ovinku Hamilton ni želel popustiti. To je Verstappna zelo razjezilo, tekmecu je celo pokazal sredinec, prek radijske zveze pa je dejal: »Idiot neumni.« Iz boksa so Nizozemcu naročili, naj ne skrbi in naj Hamiltona ignorira.

Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo 7. novembra v Mehiki.