Max Verstappen podaljšal z Red Bullom do 2028

Nizozemec Max Verstappen, svetovni prvak v formuli ena, je podaljšal pogodbo z ekipo Red Bull še za pet let in bo zanjo nastopal do leta 2028, poročajo tuje agencije. Pogodba naj bi bila letno vredna okrog 40 milijonov evrov. Štiriindvajsetletniku bi sedanja pogodba iztekla konec naslednje sezone.