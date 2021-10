Razstava Romana Bezjaka v Photonu: Fasade stavb pričajo tudi o prebivalcih

Na kakšen način so urbanisti in arhitekti Taškent po uničujočem potresu v šestdesetih spremenili v muzej socialistične arhitekture na prostem, priča fotografska razstava Romana Bezjaka v Photonu. Najnovejši del njegove serije Arheologija nekega obdobja bo na ogled do 12. novembra.