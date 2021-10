Nova alpska smučarska sezona se je začela sijajno za Žana Kranjca in celotno slovensko reprezentanco. Vodičan je po slabši lanski sezoni novo začel izvrstno ter na ledeniškem uvodu v Söldnu s 3. mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev. Sezono je najbolje začel sijajni Švicar Marco Odermatt, z drugim mestom pa je presenetil in navdušil avstrijsko javnost Roland Leitinger. Razlike med najboljšo trojico so bile izjemno majhne, saj je Kranjec za Odermattom zaostal le za desetinko. Najboljši slovenski alpski smučar je dosegel 105. zmagovalne stopničke za slovensko moško smučanje ter svoje osme.

»Lani sem malce zaostal za prvim mestom, tokrat so bile stotinke na moji strani. Veliko mi pomeni, da sem dobro začel olimpijsko sezono. Ne obremenjujem se s skupno zmago svetovnega pokala, z veseljem pa jo bom naskakoval, če bom imel priložnost,« je bil zadovoljen Marco Odermatt. Pogled na rezultate kaže, da je svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev v karieri s šestim mestom dosegel Američan River Radamus. Lanski zmagovalec preizkušnje v Söldnu Lucas Braathen na prvi progi ni blestel, zato pa je bil izjemno uspešen na drugi progi, na kateri je z najboljšim časom napredoval za dvanajst mest ter zasedel sedmo mesto.

Prva proga moškega veleslaloma je napovedala izjemen boj. Najboljši alpski smučarji so se »strgali« s starta, saj so komaj čakali start olimpijske sezone. Ko je Žan Kranjec s startno številko 4 prevzel vodstvo ter za tri desetinke prehitel lanskega zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala Alexisa Pinturaulta, je celo kazalo, da bo najboljši slovenski alpski smučar po prvi progi uvrščen višje od četrtega mesta. Žan Kranjec je dosegel odlične čase na strmini, z novimi smučmi je odlično prenesel hitrost v ravnino, največ časa, daleč največ med vsemi, pa je izgubil na zgornjem ravninskem delu. »Začel sem malce zaspano, na strmini pa sem ujel pravi ritem. Vesel sem, da se je vse skupaj začelo,« je svoj prvi nastop ocenil Žan Kranjec.

Od elitne sedmerice sta Vodičana na prvi progi prehitela Mathieu Faivre in Marco Odermatt, na veliko presenečenje vseh pa še domačin Roland Leitinger, ki je postavil najhitrejši čas s startno številko 19, ter organizatorjem potrdil odlično pripravo proge. O izenačenosti tekmovalcev na začetku sezone priča dejstvo, da je bila med vodilnim po prvi progi in zadnjim, ki se je uvrstil na drugo, najmanjša doslej. Znašala je 2 sekundi in dve stotinki. Štefan Hadalin je z zaostankom sekunde in 44 stotink dosegel 23. čas. Vrhničan je na drugi progi napadel na vso moč, naredil precej napak ter nazadoval na 25, mesto. Štefan Hadalin si je želel na uvodu doseči boljšo uvrstitev, je pa sploh prvič v Söldnu osvojil točke svetovnega pokala.