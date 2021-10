Kostnica, kjer so pokopani italijanski vojaki, ki so izgubili življenje v Zgornjem Posočju med prvo svetovno vojno, je po Žakljevih besedah vedno bil velik kraj spoštljivosti do umrlih in daje jasno sporočilo, da je vojna straška tragedija in da življenj, izgubljenih v njej, ni mogoče povrniti.

»Poleg tega nas poziva k temu, da naredimo vse, kar je v naših močeh, da se kaj tako krutega nikoli več ne ponovi,« je, kot so sporočili z ministrstva, poudaril državni sekretar.

Ta povezovanje in ohranjanje miru

Žakelj je poudaril, da je odgovornost narodov, ki živijo na tem prostoru, da si prizadevajo za tesnejše povezovanje ter tudi za to, da skupaj prispevajo k vzpostavljanju in ohranjanju miru. Po njegovih besedah pripadniki slovenske in italijanske vojske že vrsto let sodelujejo pri ohranjanju miru in varnosti v mednarodnih operacijah in na misijah po svetu.

»Italija je pri tem delovanju naša dolgoletna in ključna operativna partnerica, logistična podpora italijanskih oboroženih sil pa je za Slovensko vojsko izrednega pomena,« je izpostavil.

Omenil je tudi Pot miru, ki od Alp do Jadrana ob nekdanji soški fronti povezuje spomenike in druge pomnike vojnih dogodkov, ki jih je v Posočju zelo veliko. Pot miru po njegovih besedah posreduje srčno sporočilo o miru in strpnosti ter o sodelovanju.

Izpostavil je tudi upravo za vojaško dediščino, ki v okviru ministrstva za obrambo deluje od letošnjega junija. Njene glavne naloge so zbiranje, ohranjanje, varovanje ter posredovanje snovne in nesnovne vojaške dediščine, k temu pa sodijo tudi upravne in strokovne naloge, povezane z vojnimi grobišči, vojnimi invalidi, vojnimi veterani in žrtvami vojnega nasilja ter strokovne naloge vojaške muzejske dejavnosti.

»Z ustanovitvijo te osrednje točke želimo učinkovito ohranjati spomin na zgodovinska dejstva vojnih dogodkov, pomagati k razumevanju lekcije zgodovine in nadgraditi pretekle vojne dogodke z vrednotami spoštovanja, sodelovanja ter prijateljstva,« je še dejal.

Zbrane pri kostnici v Kobaridu so nagovorili tudi italijanski veleposlanik v Sloveniji Carlo Campanile, župan občine Kobarid Marko Matajurc, županja občine Čedad Daniela Bernardi in generalni konzul Italije v Kopru Giovanni Coviello.

Slovesnosti pri italijanski kostnici je sledila slovesnost na pokopališču v Kobaridu.