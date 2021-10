»Tukaj vas moram razočarati. Zvezdnice imajo v resnici zelo poškodovano kožo. Zaradi narave dela ne uporabljajo navadnih ličil, ampak filmsko masko. To pa težje odstranimo s kože: uporabiti moramo bolj agresivna čistilna sredstva, podaljšati je treba kontaktni čas čistilnih sredstev in uporabiti močnejši mehanski pritisk. Ker je filmska maska del vsakdanjika zvezdnic, jim ta zaradi odstranjevanja močno poškoduje kožo. Koža postane bolj dojemljiva za zunanje dražljaje in se zato hitreje stara. Dolgo obdobje uporabe filmskih mask pa je tudi eden izmed razlogov, zakaj zvezdnice posegajo po bolj invazivnih lepotnih popravkih,« razloži Nina G. Krajnc. Soustanoviteljica Aikon Akademije in blagovne znamke Aikon DermaSystems je mednarodno priznana predavateljica, ki priznava, da ji je študij prava dal širino in hkrati razblinil ideal, da je pravo pravično, zaradi česar na tem področju ni vztrajala. Začutila je, da je njeno poslanstvo drugje, in se podala v kozmetično-raziskovalne vode.

Ceno izdelka določa veliko dejavnikov

»V poplavi izdelkov in informacij na spletu ter družbenih omrežjih se je uporabniku težko znajti. Kozmetični izdelki so vedno bolj napredni, primanjkuje pa objektivnih informacij in strokovnjakov, ki pri priporočanju izdelkov ne zasledujejo modnih muh, ampak sledijo tistemu, kar je dobro za kožo. V splošnem je pri nakupu izdelkov pomembno, da izdelki ustrezajo stanju kože in rešujejo problematiko, so nealergeni in nekomedogeni (ne sprožajo mozoljev) ter vsebujejo učinkovite koncentracije aktivnih sestavin,« razloži sogovornica, ki kožo preučuje celostno in z različnih zornih vidikov. Z namenom, da prepreči njen prezgodnji propad in prezgodnje staranje, izvaja obširne biometrične meritve kože.

Pa je visoka cena izdelkov za nego kože vselej zagotovilo za kakovost? Odgovor na to vprašanje ni tako enoznačen, kot bi si morda želeli, poudarja: »Ceno izdelka določa veliko dejavnikov, od sestavin do dizajna in do tega, kako je sestavljena prodajna veriga. Pomembno je, kdo formulira izdelke, koliko znanja ima formulatorska ekipa in ali se redno izobražuje. So za izdelek potrebne predhodne študije in so te narejene na eni osebi ali na več osebah? Ima izdelek opravljene nadstandardne teste kakovosti, so sestavine v učinkovitih koncentracijah, patentirane, delujejo na površini ali prodirajo globlje? Vsa ta in mnoga druga vprašanja vplivajo na to, kako visoka bo cena izdelka. Ne nazadnje pa je dojemanje cene odvisno tudi od nas samih, ki najbolje vemo, kaj je za nas drago.«