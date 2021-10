Po dveh sezonah, ki ju je močno zaznamovala pandemija koronavirusa, se liga NBA znova vrača v stare tirnice. S tekmama med Brooklynom in Milwaukeejem ter Golden Statom in LA Lakers se je tako ponoči začela jubilejna 75. sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, glavna novost pa je, da so dvorane po ZDA in Torontu v Kanadi znova lahko polne navijačev. »Na prvi pripravljalni tekmi sem potreboval kakšen trenutek, da sem se znova privadil na gledalce ob igrišču. Tega nismo imeli leto in pol,« je zadovoljstvo izrazil nekdanji trener Gorana Dragića pri Miamiju Erik Spoelstra. Slovenski ljubitelji košarke bodo kajpak največ pozornosti namenili Dallasu z Luko Dončićem na čelu ter Torontu (Goran Dragić) in Denverju (Vlatko Čančar). Od omenjenih moštev ima po oceni strokovnjakov nekaj možnosti za naslov prvaka le Denver.

Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi bil odnos med Dončićem in Porzingisom do zdaj precej hladen, a naj bi se to v letošnjem poletju spremenilo. Nekdanjemu članu New Yorka naj bi bilo po godu, da ga je glavni trener obiskal v domovini, precej bolj razposajen pa naj bi bil na treningih tudi zaradi dejstva, da je po dolgem času zdrav in brez bolečin. »Ne vem, kaj se dogajalo pred mojim prihodom. A odkar sem tu, je njun odnos odličen. Oba se med igranjem košarke zabavata in sta prava umetnika na parketu. In kar mi je še najbolj všeč – ves čas se pogovarjata in poskušata odkriti, kako bi se bolje ujela na igrišču,« je zadovoljen Jason Kidd . Dallas je sicer pripravljalno obdobje sklenil s štirimi zmagami in brez poraza, sezono pa bo odprl proti Atlanti.

Pri Dallasu so po lanski sezoni močno zarezali v strokovno vodstvo, saj je po 13 sezonah mesto trenerja zapustil Rick Carlisle, ki ga je nadomestil Jason Kidd. Vodstvo moštva iz Teksasa se je po kar 24 sezonah razšlo tudi z generalnim direktorjem Donniejem Nelsonom, kot zadnji pa je odšel Haralabos Voulgaris, mož, ki naj bi vlekel niti iz ozadja in je imel menda izredno skrhan odnos z Dončićem. Kiddov trenerski štab je okrepil zlati slovenski selektor Igor Kokoškov, ki je po letu dni zapustil Fenerbahče in se vrnil onkraj Atlantika. Številni navijači Dallasa so omenjene poteze pozdravili, a znova pogrešali prave rošade v moštvu, ki se po kakovosti znova ni približalo glavnim konkurentom za naslov. Kidd bo tako pred zahtevno nalogo, da izkoristi notranje rezerve, ki se skrivajo predvsem v latvijskem velikanu Kristapsu Porzingisu.

Dragić ne ve, kje bo končal sezono, Čančar upa na priložnost

Zanimivo bo videti, kako se bodo stvari razpletale za slovenskega veterana Gorana Dragića, ki bo v Torontu začel že svojo štirinajsto sezono v ligi NBA. Jasno namreč je, da si 35-letni Ljubljančan želi igrati za moštvo, ki se bori za šampionski prstan, čeprav se je v kanadskem mestu dobro znašel. Pri Torontu ne skrivajo, da jim je všeč Dragićeva igra in pristop na treningih, saj veliko časa posveča mladim soigralcem, a pričakovati gre, da mu bodo do konca prestopnega roka uresničili željo in ga poslali drugam. Stvari bi se lahko spremenile le v primeru, da bi imel Toronto nenadejano dobro sezono, a je to za to malo možnosti. »Obljubim lahko trdo igro in da bom vodil moštvo po najboljših močeh. Skozi leta sem se navadil, da v pripravljalnem obdobju nekoliko brzdam konje, a ko se bo začelo zares, bom pripravljen,« sporoča Goran Dragić, ki je pripravljalni del sklenil s tremi zmagami in porazoma, prvi obračun pa ga čaka proti Washingtonu.

Pomembna sezona je tudi pred Vlatkom Čančarjem, ki je v zadnjem letu pogodbe z Denverjem. Če se 24-letnemu Koprčanu ne uspe prebiti v rotacijo trenerja Mika Malona, je lahko ogrožena tudi njegova NBA kariera. V pripravljalnem delu je dobival nekoliko več priložnosti in na tekmo beležil po 6,4 točke in 1,2 skoka, a redni del sezone je nekaj povsem drugega. Z igrami v dresu slovenske reprezentance preteklo poletje je Čančar dokazal, da si vsekakor zasluži tudi konkretno priložnost v najmočnejši ligi na svetu. S soigralci so redni del sezone zaključili z razmerjem zmag in porazov 1-4, uvodoma pa jih čaka spopad z lanskim finalistom Phoenixom.