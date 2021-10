Nikjer v EU pa nimajo dveh elektrarn, ki bi pomenili 60 odstotkov proizvodnje. V državi, kjer bodo menjali mlajše elektrarne z novimi, bo vpliv na povprečno stroškovno ceno manjši kot v Sloveniji. Ko je bila borzna cena 50 evrov za megavatno uro, v Sloveniji ni bilo investicijskega programa, ki bi prenesel tako ceno. Vsaka naložba bi bila dražja. Proizvodna cena v novi hidroelektrarni je od 80 do 110 evrov. V novi jedrski elektrarni lahko pozabimo ceno pod 80 oziroma 90 evri.

Leto 2022 bo za elektroenergetiko velika preizkušnja. Nimam sicer podatkov, a ocenjujem, da je bila proizvodnja HSE in tudi GEN energije prodana po precej nižji ceni, kot velja danes. To pomeni, da proizvodna stebra ne bosta ustvarila posebno velikih dobičkov, HSE zlasti zaradi ogljičnih kuponov, ki jih plačuje TEŠ, denar gre v podnebni sklad, iz katerega HSE ne dobi ničesar. Zato mislim, da gospodinjstva v letu 2022 ne bodo doživela velikega šoka. Na podlagi informacij, ki jih imam, sklepam, da so se slovenski trgovci pravočasno zavarovali. Večje težave ima industrija, ki je špekulirala. Finance