EU Minsku očita zlorabo migrantov za pritisk na meje v vzhodnih članicah unije kot maščevalni ukrep proti sankcijam, ki jih je unija sprejela zaradi volilnih goljufij in nasilja v Belorusiji.

Nemški zunanji minister Heiko Maas je beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka danes opisal kot »šefa državne tihotapske mreže«. Opozoril je, da niso več pripravljeni opazovati, kako letalske družbe služijo denar s prevažanjem beguncev.

K ukrepom proti beloruski letalski družbi z ustavitvijo zakupa letal tej družbi pozivajo zlasti baltske države, a Irska, ki je v uniji središče za zakup letal beloruski nacionalni letalski družbi, opozarja, da bo težko preklicati obstoječe pogodbe.

Borrell je danes izpostavil, da so v tesnih stikih z vsemi mednarodnimi partnerji, ki jih poskušajo prepričati, naj ukrepajo enako ter tako ustavijo prevažanje migrantov v Minsk in nato v unijo.

Zunanji ministri so sicer danes v Luksemburgu pripravili ministrsko srečanje s šestimi vzhodnimi partnericami - Ukrajino, Gruzijo, Moldavijo, Armenijo, Azerbajdžanom in Belorusijo, ki bo 15. novembra, in decembrski vrh. Unija si prizadeva med seboj zelo različne države približati politično in gospodarsko.

Najbolj napeti so odnosi z Minskom, ki potekajo le na tehnični ravni, zato na ministrskem srečanju ne bo beloruskega ministra, na vrhu pa ne bo predsednika Aleksandra Lukašenka. Pričakuje se pristop praznega stola, prav tako na srečanjih naj ne bi bilo beloruske zastave.

Slovenski zunanji minister Anže Logar je v Luksemburgu za RTV Slovenija povedal, da je bila z vidika slovenskega predsedstva najpomembnejša razprava o vzhodnem partnerstvu, saj bodo v času slovenskega predsedovanja prvič po štirih letih voditelji EU in vzhodnih partneric sedli za skupno mizo v fizični obliki.

Pripravlja se skupna izjava, ki jo usklajuje slovensko predsedstvo, kar je po Logarjevih besedah zahtevna naloga. Model praznega stola pomeni, da bo v razpravi sodelovalo pet držav, ki želijo nadaljevati ta dialog, beloruski stol pa bo ostal prazen, obenem pa bo ob robu potekal tudi dialog z belorusko civilno družbo, je pojasnil minister.

Ministri so danes razpravljali tudi o odnosih z zalivskimi državami. Ta razprava je bila načrtovana na neformalnem zasedanju septembra na Brdu, vendar je zanjo zaradi dolge razprave o Afganistanu zmanjkalo časa. V središču je poglabljanje trgovinskih in naložbenih vezi.

Borrell je izpostavil, da EU za zdaj ni navzoča v regiji in da je poglabljanje odnosov s temi državami v njenem strateškem interesu. Napovedal je odprtje delegacije v Katarju v prihodnjem letu. EU za prihodnjo pomlad načrtuje tudi strategijo za to regijo.

Zaliv je zelo kompleksen prostor, na tem območju so države kot Katar z najvišjim bruto domačim proizvodom (BDP) na prebivalca in kot Jemen, je ponazoril Borrell po zasedanju zunanji ministrov unije v Luksemburgu.

Ministri so dan sicer začeli z neformalnim zajtrkom z libijsko zunanjo ministrico. Logar pa je pred zasedanjem v imenu Sveta EU sopodpisal sporazum med EU in Katarjem o zračnem prometu, so sporočili z MZZ.