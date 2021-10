Deževje, ki se je začelo krepiti v petek, je zajelo indijsko zvezno državo Kerala. Doslej so 11 trupel odkrili v okraju Idukki, 14 pa v okraju Kottayam. Ti območji so prizadeli plazovi in hudourniške poplave. Koliko ljudi je pogrešanih, ni znano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več tisoč ljudi je moralo zaradi poplav in plazov zapustiti domove. Zanje so vzpostavili okoli 100 centrov z začasnimi bivališči, so navedle regionalne oblasti. Pri reševanju pomagajo vojska, mornarica in letalske sile.

Indijski premier Narendra Modi je izrazil sožalje svojcem umrlih in zagotovil pomoč prizadetim.

Meteorološki urad pričakuje, da se bo obilno deževje, ki ga je povzročilo območje nizkega zračnega tlaka nad jugovzhodnim delom Arabskega morja in Keralo, danes umirilo.

Za prihodnje dni pa medtem napovedujejo obilne padavine na severu Indije, med drugim na območju Himalaje.