Scenarij »požara« je bil takšen – nastal je v stropu mansarde Doma pod Storžičem in sicer v sobi s skupnimi ležišči. Stena dimnika se je zaradi saj v njem pregrela, zaradi česar se je vžgala lesena stropna konstrukcija. Devet minut po vžigu je osebje poklicalo na pomoč, gospodar je ob pomoči nekaterih prisotnih poskušal požar pogasiti z ročnim gasilnikom, poskrbeli so za evakuacijo ljudi. Požar so uspeli začasno nekoliko zadušiti, ni pa jim ga uspelo dokončno pogasiti. Do prihoda gasilcev se je razširil po sobi, zajel del podstrešja, del lesenega ostrešja nad sobo, obenem pa se skozi počeno steklo okna razširil na leseno fasado ter napušč na južnem delu objekta. V času gašenja objekta je severozahodni veter žareče delce zanesel v gozd, zato je prišlo še do vžiga suhe podrasti in manjšega gozdnega požara kakšnih 50 metrov od objekta.

Pri vaji je sodelovalo 85 gasilk in gasilcev iz vseh devetih prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v GZ Tržič, dveh PGD iz GZ Naklo, po enega PGD iz GZ Radovljica in GZ Mestne občine Kranj ter Gasilska reševalna služba Kranj z avtocisterno. Poveljnik Gasilske zveze Gorenjske in regijski poveljnik Tomaž Vilfan je vajo ocenil kot uspešno. »Največji problem pri takih intervencijah je pravočasno odkrivanje požara. Če je nekdo v tem primeru prisoten v koči, lahko že prepreči razširitev požara, če tega ne morejo storiti, je bistven čas, v katerem bodo gasilci obveščeni,« razlaga. A se mnogokrat zgodi, da nekdo šele iz doline opazi, kako koča gori, kar pomeni, da možnosti za reševanje koče skorajda ni. »Otežena je tudi preskrba z vodo za gašenje, v večini primerov je je le toliko, kolikor je gasilci pripeljejo s seboj,« je še izpostavil Vilfan.