»Res smo veseli, da smo le pičlih 72 dni po požaru, ki nas je vse neprijetno presenetil, že pridobili gradbeno dovoljenje za novo Mozirsko kočo, katere idejna zasnova je prav tako že bila sprejeta na našem upravnem odboru. Hitra pridobitev gradbenega dovoljenja je za nas ključnega pomena, saj je veljavno gradbeno dovoljenje tudi eden od glavnih pogojev, da se lahko prijavimo na razpis za sofinanciranje gradnje. Rok za oddajo prijave na razpis je bil namreč že v tem tednu,« nam je povedal predsednik Planinskega društva (PD) Mozirje Boštjan Goličnik. Kot je dodal, gre zahvala za to, da se je to zgodilo tako hitro, vsem vpletenim, ki so se vsak po svoje trudili zasledovati skupni cilj. »Poleg občine Mozirje, upravne enote Mozirje, odvetnika Božidarja Blagoviča, vseh soglasodajalcev in lastnika sosednjega zemljišča, ki je podpisal izjavo, da ne bo koristil roka za pritožbo, gre posebna zahvala projektantki Darji Bezovnik Planovšek, ki se je res angažirala, da je ves postopek potekal hitro in brez zapletov,« je še povedal Goličnik. Nova Mozirska koča bo stala na lokaciji prejšnje, v tem času pa najemnica Alenka Vetrih hrano in pijačo planincem ponuja v neposredni bližini pogorišča, v zavetišču celjske gorske reševalne službe.

Donacije še vedno dobrodošle

A kot je dejal Goličnik, se zdaj delo za njihov PD šele začenja, saj vse sile še vedno usmerjajo v zbiranje donacij. »Vesel sem še ene večje donacije Kmetijske zadruge Šaleška dolina, katere direktor Ivan Drev nam je po požaru med prvimi ponudil pomoč pri obnovi in le dan po požaru napovedal, da bodo vse do konca aprila donirali odstotek od prodaje v njihovih trgovinah v Nazarjah in Lučah. Na koncu so še nekaj dodali sami in nam minuli teden tako predali 5000 evrov,« je povedal Goličnik. Do zdaj se je v skladu za Mozirsko kočo nabralo dobrih 54.000 evrov. mm

Razveselila pa jih je tudi Irena Umek Babič z Bizeljskega, ki se je tudi sama soočila s posledicami požara, ko jim je pred leti pogorela njihova kmetija. Po dogodku se je spopadala z depresijo in sčasoma ugotovila, da ji pri tem zelo pomaga sestavljanje puzl. In prav s sestavljankami se je odločila pomagati tudi mozirskim planincem in jim podarila več kot sto sestavljenih, uokvirjenih slik, ki jih bo PD Mozirje ponudilo obiskovalcem različnih dogodkov v nakup, izkupiček pa bo namenjen obnovi koče.