Torkov kranjski požar je povzročil precejšnjo škodo, ki bo zagotovo obsegala nekaj sto tisočakov. K sreči je ogenj povzročil le materialno škodo, saj huje ranjenih ni bilo. Stanovalce je še najbolj ogrožal dim oziroma nevaren ogljikov monoksid. In čeprav so ogenj gasilci hitro pogasili, nekatera vprašanja ostajajo. Zlasti o vzroku za izbruh ognja in pomanjkanju vode oziroma hidrantov.

Okoli 50 gasilcev je ogenj pogasilo v manj kot eni uri, a ob tem smo se spomnili tudi večnih težav gasilcev ob posredovanjih na Planini zaradi napačno parkiranih vozil in blokiranih požarnih poti. »Tokrat s tem ni bilo zapletov, po izbruhu ognja so mnogi odhiteli prestavljat vozila. Smo pa zaman iskali hidrante, ki jih okoli bloka nismo našli ali pa so bili morda zakriti s parkiranimi vozili. Tako smo cisterne morali polniti na drugem mestu. Posebnega 'zemljevida' oziroma načrta hidrantov pa nimamo,« je dejal Robert Pelko, poveljnik gasilcev PGD Kranj - Primskovo. Ker je bil požar dokaj hitro ukročen, zadrega z vodo ni bila tako velika, kot bi lahko bila, če bi šlo za obširnejši požar v sicer zelo gosto naseljeni stanovanjski soseski, kjer so gasilci pred leti že opozarjali prav na napačno parkirana vozila, postavljene betonske kocke in drugo, kar je oviralo hitra posredovanja.

Ogenj je očitno izbruhnil ob frizerskem salonu v pritličju, kar nazorno prikazuje tudi naša fotografija: ogenj se je očitno razširil na nadstrešje lokalov v pritličju, nato pa seveda začel ogrožati stanovalce v sedemnadstropni stolpnici najnovejšega dela stanovanjske soseske Planina, ki je največja taka na Gorenjskem.