Štefelin in njegova poslovna partnerica Marcela Klofutar sta zgodbo Vile Podvin ustvarjala od leta 2013. Pred kratkim pa sta propadajoči grad Podvin in njegovo nekdanjo konjušnico, v kateri je od leta 1968 urejena restavracija, dobila nove lastnike. Čeprav sta se za nakup zanimala tudi Štefelin in Klofutarjeva, je Zavarovalnica Triglav posestvo Podvin prodala drugim investitorjem.

Lastnik gradu je HGP Grad, ki že vrsto let opuščeni grad namerava spremeniti v butični hotel in ob njem urediti še 60 do 70 apartmajev, za kar bo potrebna sprememba občinskih prostorskih aktov. Radovljiška občina je tako spomladi na pobudo investitorja začela postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega reda za območje gradu.

Z novim lastnikom brez dogovora o sodelovanju Lastnik Vile Podvin je podjetje HGP Rest v večinski lasti Otmarja Zorna, ki je pred nekaj leti kupil tudi nekdanji hotel Jelovica na Bledu in ga prenovil v Hotel Bled Rose. Kot je povedala Klofutarjeva, se z novim lastnikom Vile Bled niso uspeli dogovoriti za nadaljnje sodelovanje. Zato so ta mesec sklenili, da se ekipa Vile Podvin s 1. decembrom seli v staro mestno jedro Radovljice, in sicer v hotel Linhart, ki sta ga Štefelin in Klofutarjeva kupila februarja 2020 kot rezervni načrt po neuspeli ponudbi za nakup Vile Podvin. V hotelu Linhart, ki se nahaja v povsem prenovljeni stavbi iz 17. stoletja, sta že lani uredila tudi bistro in kot je povedala Klofutarjeva, sta z obiskom zadovoljna. Sedaj bosta bistro preuredila v restavracijo, bo pa v njej manj prostora kot v Vili Podvin. Vendar je Klofutarjeva prepričana, da manjši obseg omogoča še večji poudarek na kakovosti, vrhunskih sestavinah, delavnicah in predajanju znanja.